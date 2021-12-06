2021年台北國際建材暨產品展即將於本月9月開跑，國產(2504)將聯合集團旗下國宇、國(木鼎)、欣蘭、惠普(8424)、睿信三輪等關係企業，一起參展，積極搶攻五星級飯店、高科技廠房等混凝土及輕隔間市場。

國產建材實業現在全台擁有28座預拌混凝土廠，為台灣預拌混凝土的龍頭企業。除預拌混凝土外，另建築空間天地壁所需，如隔間材、裝飾面材、地板材及居室傢俱等，集團皆有相關產品提供選擇，徹底深入大眾生活層面，為國內少見專業「全建材」建材集團廠商。

這次的集團聯合展出，包括客製化與顧問式服務的高端混凝土產品、應用於建築隔間需求的國宇建材ALC輕質磚，具輕質、防火、隔熱、隔音等優良性能；睿信三輪高品質、高CP值的衛浴設備、系統廚具、地板建材等產品；還有日本A&A淺野矽酸鈣板、惠普矽酸鈣板等，可以廣泛應用於室內隔間面板與天花面板使用，還有全球唯一浸水即可彎曲的「纖維強化可彎曲板」等，色彩豐富質感多元，具體實現室內空間裝飾多樣化的需求。

惠普矽酸鈣板，與國宇建材輕質磚、以及國(木鼎)建材等三強聯手，推出高隔音複合式分間牆解決方案，該複合式分間牆也經過內政部建築研究所進行高標的隔音試驗，隔音率高於標準值Rw55分貝以上，同時具內政部審核認可防火時效2小時，還可針對高隔音需求提出客製化的解決方案，搶攻五星級飯店、高科技廠房等輕隔間市場。