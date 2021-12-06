外出吃牛排，餐包是標準配餐嗎？一名網友抱怨，他在親戚經營的夜市牛排攤幫忙，5日晚上卻遇到一名顧客，對於沒有送上餐包感到不滿，甚至怒吼「為什麼餐包還沒來」。原PO解釋本來就只有附紅茶、玉米湯，對方竟反嗆「我去王品都有前餐」，讓網友超級傻眼！

原PO上臉書社團「爆怨公社」發文，敘述自己在叔叔開的牛排攤幫忙，攤位在夜市裡。5日晚間來了一名客人，吃到最後大吼「我牛排都快吃完了，為什麼你們的餐包還沒送上來？」

原PO趕緊上前解釋，攤位有附紅茶、玉米湯，沒有供應餐包。不料對方反嗆「有沒有搞錯？我去王品都有前餐，你們卻連個餐包都沒提供？也不先講，我以為有餐包才來的。」

這時大家都在看，原PO耐著性子回答，「牛排一客賣140元，成本考量實在無法提供餐廳式服務」。該名奧客仍不死心，「像你們這種做生意的態度，我無法接受，叫老闆出來。」

原PO叔叔走上前大喊「報警！」對方才不屑地說：「算了！150元免找，我以後不會再來了。」囂張態度讓在場所有人都傻眼，原PO感慨「夜市擺攤很辛苦，別來亂好嗎？」

不少網友回應「夜市牛排不是每一攤都有餐包，這人第一次出來吃嗎」、「140元有飲料跟湯，還想怎樣」、「奧客最怕聽到報警，這樣霸王餐就沒了」、「刁民無下限，叔叔直接報警兩個字，乾淨俐落」、「我真的懷疑他吃過王品」。