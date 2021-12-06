由房仲業者舉辦的「2021年房市代表字」網路票選結果今(6日)出爐，「漲」字獲得逾5成(占比51.7%)民眾認同，拔得頭籌，獲選原因為「房價物價連漲，房市價高難追」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，年度代表字反映出房市的真實現況，以近3年代表字來觀察，從2019年的買氣「回」溫，來到2020年疫情爆發，台商回流、市場游資豐沛，進入「熱錢多、利息低」買氣暢「旺」的時代。

張旭嵐指出，邁入2021年，隨著一盤盤限貸、重稅政策出爐，市場現金仍多，買氣難擋，推案量高牽動地價飆升，加上疫後遞延買盤出籠、營建成本高漲、預期通膨效應等多頭格局影響，帶動全台房價、物價「漲」聲不斷，讓民眾深深有感，荷包厚度難趕上房價飛漲速度。

網友票選年度代表字的第2名為「飆」字，占比有36.4%，原因為「疫後房價飆高，遞延買氣飆升」；第3名為「超」字，占比24.2%，原因為「買超過估價，買氣超乎預期」。

至於民眾最有感10大房市新聞，民眾對「房地合一、實價登錄2.0 新制7/1上路」最有感；其次為「台積電設廠高雄定案 周邊房價看漲」，再其次為「城中城大火 燒出老舊危樓改建問題」。

展望2022年，張旭嵐分析，明年房市要觀察4項變因，首先是「疫情」，Omicron變種病毒變化是否影響國際經濟和民生消費；其次為「量化寬鬆政策」，疫情爆發後各國印鈔救市，使市場游資水位大升，也將牽動房市的價量走勢；此外，包括「升息」和「囤房稅」政策變化，會增加購屋族成本，多少會影響資產規劃。