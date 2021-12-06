綜合媒體報導，中國開發商陽光100中國控股有限公司拖欠昨天到期的1.79億美元（約新台幣49.6億元）債務和利息，成為繼恆大之後又一個房地產公司債務違約案。

陸媒中證網報導，陽光100中國今天在港交所公告，「公司發行並於新加坡證券交易所上市的10.5%優先票據本金及利息於12月5日到期。公司無法償還，已發生違約事件」。

據公告，票據未償還本金總額1.7億美元，應計及未付利息總額892.5萬美元。「公司已在積極與持有該等票據的持有人溝通，以盡快與該等持有人達成還款展期或其他還款安排」。

另據美國自由亞洲電台等外媒報導，陽光100中國表示，「由於宏觀經濟環境、房地產行業等諸多因素的不利影響導致流動性問題，公司無法償還票據本金和應計未付利息」。

違約凸顯中國開發商近期持續面臨的壓力。中國恆大集團3日未能履行一筆2.6億美元私募債後，當局隨即派工作組進駐，以管控風險，防止引爆房地產業連鎖反應，衝擊金融市場和股市。（編輯：周慧盈/沈朋達）1101206