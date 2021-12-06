一名男網友表示，下班搭電梯上8樓，發現電梯門口有一包很厚的紅包，目測7萬起跳，讓他猶豫要不要撿，但又擔心可能是冥婚習俗，並將其PO上網問及「家住8樓真的會發嗎？這紅包我該撿嗎？」

原PO昨（5）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，他下班回家，一如往常搭電梯上樓，沒想到一抵達8樓，電梯門打開，就看到地上一包很厚的紅包，目測7萬起跳，令他眼睛瞬間發亮，他又擔憂是撿紅包冥婚習俗，「住8樓真的會發嗎？紅包看起來真的很厚，我該撿嗎？」

圖文曝光後，上千網友紛紛朝聖，「你的婚禮我會去參加」、「恭喜終於要脫單了」、「撿就對了，頂多晚上睡覺被壓」、「沒老婆就撿吧」、「撿啊！有錢有對象，脫離單身狗」、「不要演了啦，快撿起來」、「逆轉人生就看這一包了」、「這麼大一包，裡面夾指甲跟頭髮就麻煩了」、「假裝沒看到走過去，等電梯門關起來再過去撿」。

留言中也有人認為，社區大樓內都裝有監視器，建議拿給保全比較妥當，「最好的做法是撿了送警察局吧」、「冥婚不會包這麼多啦」、「這撿了，找你的肯定不是老婆，而是警察」、「撿起來交派出所，說不定還有7千可以拿」。