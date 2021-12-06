國民黨主席朱立倫日前提到若萊劑做成貢丸誰要吃，新竹市長林智堅大動作反擊痛批朱立倫帶頭混淆視聽、企圖製造假訊息。對此，國民黨文傳會副主委兼發言人張斯綱表示，國民黨主席朱立倫當天稱許新竹貢丸都是用最健康最好的台灣本土豬肉，「今天如果用萊劑的萊豬做貢丸，誰要吃？」林智堅無的放矢，才是真正混淆視聽、散佈假消息。

張斯綱表示，朱立倫的公開發言當天媒體朋友皆留下不少的影像紀錄，但林智堅卻仍可以做如此偏差解讀，不知是林底下的幕僚團隊沒有給老闆正確資訊，還是急著想當大新竹市長的野心蒙蔽了雙眼。

張斯綱指出，開放萊豬最大的問題之一就是政府配套沒到位，無論是食安稽查人力不足、產地源頭標示不清、標章浮濫等早就為人詬病，光是在今年就已經發生兩起產地標示不明、土洋豬混賣的案例，顯然民進黨政府根本沒有作好把關。而朱立倫擔心的是，若民進黨無法做好肉品源頭追蹤，人民無從判斷，萊豬很有可能混入加工食品，被老百姓吃下肚。

張斯綱認為，顯然林智堅也深知萊劑對人體的危害，也了解民眾對開放萊豬的種種疑慮，才會急著出來回應新竹貢丸是使用國產豬，那麼林智堅是否能夠保證加工肉品不會有萊豬肉品混入的可能？

他強調，未來新竹市對豬肉來源的檢驗、稽查的配套制度在哪裡？若無法說明清楚，導致造成民眾食安風險的疑慮，就不應該奢言拿一堆冠冕堂皇的理由要開放萊豬。