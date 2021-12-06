湖人球星詹姆斯(LeBron James)在擊敗溜馬一役中，因為末節連續得手關鍵三分球，得意地跳舞挑釁，做出不雅的「蛋蛋舞」動作。聯盟等到兩日後才祭出1.5萬美元罰款，現在湖人老前輩賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)也親自在YouTube批評詹姆斯的脫序動作。

「在我看來贏球已經夠了，為什麼你有必要做出一個愚蠢、幼稚的舞蹈在比賽中奚落對手？這毫無意義，山羊是不會跳舞的（GOATs don’t dance.）。」GOAT意即史上最偉大的球員（greatest of all time），賈霸希望詹姆斯如果以GOAT自許，就不要做這種落人話柄的錯誤示範。

(1977) After catching an elbow to the stomach, Kareem Abdul-Jabber rocks Kent Benson. pic.twitter.com/bp1xsZdN1n — Timeless Sports (@timelesssports_) October 31, 2019

賈霸在籃壇威望很高，2016年獲得當時美國總統歐巴馬(Barack Obama)頒發的總統自由勳章，象徵平民最高榮譽。不過賈霸年輕時候脾氣也不小，當年他扁人的事件比詹姆斯肘擊嚴重多了。

1977年開幕戰，湖人對公鹿的第一節，賈霸挨了對方中鋒班森(Kent Benson)的一記拐子（裁判沒看見），憤怒的賈霸居然揮拳打趴了班森。傳言賈霸打碎班森的下顎，不過根據《洛杉磯時報》以及班森本人澄清，賈霸那拳打在班森的眼眶，班森被KO倒地5分鐘，送醫發現有輕微腦震盪，縫了兩針。賈霸因為手骨受傷缺陣20場比賽，挨罰5000美元（那年代是很高的罰款），《紐約時報》以「一拳5000元」做為標題報導，但賈霸沒有被禁賽。

賈霸事後表示：「那記拐子不是意外，我不會乖乖站在那裏給對手打。」班森的說法不同，他說自己身為菜鳥卻在跳球時贏了賈霸，還在他面前抓下進攻籃板得分，暗示是賈霸先動手的。無論如何，賈霸在大學時期拜入李小龍門下，學了4年截拳道，惹上他本來就是自討苦吃。那是班森在NBA的首場賽事，也被稱為「史上最爛的處女秀」。