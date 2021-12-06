遠東巨城Big City周年慶首四日業績大爆發，再攀高峰來到12.8億元（含遠東SOGO百貨新竹店）、較去年同期成長超過6％，累計來客逾46萬人次，首四日表現即達成全檔目標27億元近五成，震撼業界。

巨城強調，瞄準週年慶高回饋促銷活動各消費族群聰明出手，低溫來襲刺激毛料商品、保暖服飾、大衣外套天天熱銷，以及國內登山露營旅遊等商機持續發燒，戶外用品、高機能服飾受消費者青睞，帶動服飾類整體業績較去年同期成長超過3成；大新竹高所得消費力發威，婚嫁鑽戒、精品配件、各類名錶商品提袋率大增，推動精品配件業績開出紅盤成長2成；家電品牌大打獨家滿萬送千優惠，提供消費者成家所需的智能大型家電以及過冬必備的暖氣機、電暖爐等小家電狂銷，助攻整體家電業績強勢成長。

此外，週末好天氣加上巨城聖誕樹歡樂氛圍，吸引外地民眾前來巨城拍照打卡同樂週年慶，120家超夯快閃店及聯合特賣各顯身手出奇制勝，戶外有世界拉花冠軍咖啡「CHLIV」吸引大批消費者品嘗獨家快閃限定咖啡，館內還有全台各地快閃名店限時買一送一掀起排隊熱潮，衝出較去年同期成長近3成的傲人業績；新櫃開幕刺激主題餐廳人潮絡繹不絕，加上週六、日美食街提早30分鐘營業，提升來客量並有效分流用餐人潮，順勢帶動整體餐飲業績成長。

Big City週年慶持續至12月13日，巨城週年慶APP服務神助攻，消費達門檻立即派贈抵用券至手機APP，換券免排隊購物更方便，看好年底零售市場的消費力，第二波12月8日繼續衝刺，各樓面指定業種滿額贈、15大銀行滿額禮，以及天天來店禮等全台獨家優惠，加碼回饋不手軟，年度壓軸週年慶民眾要搶要快。