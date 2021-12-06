台灣麥當勞McCafé「五星咖啡師大賽」剛落幕，經過全台1100多名星級咖啡師的決選，今年共有11位咖啡師摘下「五星」的最高榮耀，摘星率不到1%。麥當勞宣佈，12月8日全日將於11家有新科「五星咖啡師」駐點餐廳的McCafé，推出「經典那堤買1送1」限定優惠，包括台北長春、三重三和、新店北新、竹北自強南、新竹經國二、清水中華、台中五權西、彰化曉陽、台南新營、鳳山鳳頂、高雄瑞隆門市。

此外，麥當勞「香芋派」也限時限量回歸，將於12月8日至1月18日期間限定回歸，還可吃到芋頭顆粒，單點35元。