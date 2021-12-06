面對12月18日的公投日逐漸逼近，藍綠不少人都在周末參加宣講力拚催票。國民黨前立委、淡江大學教育心理與諮商研究所教授柯志恩昨(5日)在臉書透露，為何沒辦法到台南參加宣講的原因，也就是「教育心理與諮商研究所」碩士班面試，原因曝光後，引發網友一片贊同，已有超過7000人按讚，紛紛留言表示，「認同！柯教授親選絕對優質」、「作育英才，不遺餘力」。

柯志恩昨在臉書表示，公投黃金週，沒辦法去台南宣講，因為學校有更重要的事情，也就是教育心理與諮商研究所的碩士班面試；她說，現在社會上跟心理相關的案件太多，好好地徵選出未來能夠助人工作的人才，為社會多注入新的正向力量。

對此不少網友對於現今社會發生的許多案件也都相當有感，紛紛在柯志恩貼文底下留言表示，「柯教授加油，辛苦了，目前台灣社會從高官至人民非常缺乏心理輔導與建設」、「社會這麼亂，面試比筆試更重要」、「是的也不是每個人都要搞政治，還是有人要該辦實事」、「是該培養一些真正有教養的人才，柯立委辛苦了」。柯志恩也回應，「繼續努力」。