合庫主辦慶豐富30億聯貸完成簽約。對此合庫指出，該聯貸案除了由合庫出任管理銀行之外，還包括台企銀、安泰擔任共同主辦行，其他參貸行還有土銀、華銀、一銀、上海、國泰、台中商銀、新光等多家銀行，在銀行同業熱捧之下，該聯貸案創超額認購率148％的熱潮，最終以30億結案。

本次聯貸主要用途為償還既有金融負債及充實中期營運週轉金。合庫指出，在董座雷仲達帶領下，除了今年前十月獲利已拿下較109年同期成長32.67％的佳績並再創歷史新高，目前獲利為八大行庫排名第二之外，今年前三季在聯貸市場排名亦入列前三大，對於聯貸業務的開發可說相當積極。

對此次慶豐富聯貸，合庫指出，主要為窗簾產業具代表性業者的慶豐富，成立於66年3月，近年積極開發以安全規範、安全材料及安全標示為主軸的窗簾產品，所開發的專利蜂巢式無拉繩窗簾，採用簡易且耐用的機械構造，在歐美市場銷售極具成長空間。

特別是為提供客戶更好的服務與提升營運績效，亦積極推動「全球運籌中心」，以臺灣為營運與研發總部，在美國、上海、日本、歐洲、中南美洲設立全球客戶行銷服務中心，並採原物料產地直接設廠原則，大幅提高營運績效，未來將持續發展智能化窗簾及環境永續材料的應用，優化產品及規格，預期未來營運將可再創高峰。

合庫也指出，為配合財政部ESG倡議平台目標時程，已陸續完成導入氣候相關財務揭露（TCFD），發行綠色債券、可持續發展債券及社會責任金融債，並承諾於111年簽署赤道原則與評估導入科學基礎減量目標倡議、加速海內外據點的溫室氣體盤查等，以善盡金融影響力減緩氣候變遷衝擊。