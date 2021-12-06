全台35歲以上有高達15至20萬人中風，每年還有3萬名新增中風病人，但對中風後手部失能的患者，傳統復健只能透過治療師協助病患手部進行被動運動，以重新學習動作的控制。奇美醫學中心最近開創南部復健醫療先河引進「穿戴式上肢遠端復健機器手」，提供腦中風病患個人化的復健訓練，以及專業團隊人員一對一帶領進行訓練，未來還將納入更多周邊神經損傷病患，希望藉由新科技嘉惠有復健需求的病人。

奇美醫復健部職能治療組組長池昭眉指出，中風病發後的半年是復健黃金期，如能配合醫囑復健就能降低後遺症的影響；但因復健是辛苦的歷程，許多病人往往因為一時的情緒低落就影響復原速度，加上重複循環特定的動作相當多，病人的學習意願也會降低。

鑑於智慧醫療輔具已成為全球復健醫學的趨勢，機器人輔助復健訓練更是當前的潮流，對提升腦中風病人日常生活功能有很大的幫助，再加上「穿戴式智慧復健輔具」能對應不同病患的訓練需求，易使病人有循序漸進的成就感進而提升治療動機。奇美醫為激勵病人復健動機，特別開創南部復健醫療先河，導入「穿戴式上肢遠端復健機器手」，提供南部病人新穎的復健選擇。

池昭眉表示，「穿戴式上肢遠端復健機器手」外觀像是電影《鋼鐵人》的手套，操作原理則是依病人的能力，透過智慧感應健康手的動作，同步帶領患部手模仿動作，使病人能在一伸一屈的動作間，感覺肌肉的控制，進而模仿完成對稱性動作，藉此刺激腦神經與神經肌肉，重複練習找回手感。

池昭眉說，透過機器手結合治療師的治療策略，讓病人可以在安全的輔助下，提早進入功能性的活動訓練，透過高強度與反覆的練習，能有效地在較短的時間內，達到較佳功能復原的成效。國外研究發現，復健結合智慧輔具確實能縮短復健周期；國內臨床也證實，如病人配合醫囑訓練，可以提升日常生活功能，改善生活品質，對降低家庭負擔及社會成本也有幫助。

池昭眉強調，奇美醫「穿戴式上肢遠端復健機器手」復健課程，目前先以腦中風病人為主，提供的服務包含制定個人化復健訓練計畫，以及專業團隊人員一對一帶領進行訓練，未來期望能持續推廣納入更多周邊神經損傷病人，讓涉及神經損傷的眾多病人，也能得到更多復健醫療的可能性。