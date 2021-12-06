能源政策是此次公投焦點，到底2025年綠電能否達到20％目標？面對立委嚴厲質詢，經濟部長王美花重覆「會朝這個目標去努力」類似答案多達十餘次，始終沒有給出肯定答案。國民黨立委曾銘宗指出，因為這個目標根本達不到，而到2025年王美花已經離開經濟部長位子，卻把爛攤子丟給後面的人。

立法院經濟委員會審台電預算，曾銘宗詢問王美花指出，根據政府目標，2025年要實施非核家園，到時候綠能發電比例要達到20％，但目前只有6％，屆時能不能達到這個目標？

曾銘宗並引《立法院職權行使法》第25條規定「質詢之答覆，不得超過質詢範圍之外」，「被質詢人除為避免國防、外交明顯立即之危害或依法應秘密之事項者外，不得拒絕答覆。」希望王美花據實回答。

但面對曾銘宗一再詢問「能不能達到20％的目標？」王美花卻不斷重覆「我們會朝這個目標去努力」，並沒有肯定答案，雙方一來一往10餘回合。曾銘宗強調希望王美花依照《立法院職權行使法》的規定回答，王美花則說，立委有質詢的權力，但她可以有她的回答。

曾銘宗最後並指出，到2025年台塑預估電價至少較目前上漲30％。對此，王美花指出，電價有審議機制，現在用比較多的再生能源，屆時會看再生能源使用狀況來評估，台塑預估不知道怎麼算出來的，但經濟部初步判斷不是如此，曾銘宗指出，立法院詢答都有錄影，兩三年後調出來印證，希望屆時部長不要自打嘴巴。