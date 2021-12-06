游姓民眾向警方報案指控露營區老闆攔阻她們離去。 （橫山分局提供／羅浚濱新竹傳真）

游姓民眾向警方報案指控露營區老闆徒手毀損轎車引擎蓋。 （橫山分局提供／羅浚濱新竹傳真）

有遊客向新竹縣橫山分局報案稱，因導航錯誤誤入尖石鄉某露營區，老闆竟攔阻還徒手毀損轎車引擎；露營區曾姓業主指，對方有直路不走，未經同意闖入露營區，還開車想撞他，事後竟提告破壞商譽。雙方各說各話，警方依妨害自由、毀損罪嫌函送檢方偵辦。

橫山分局梅花派出所在10月29日上午8時許，接獲游姓民眾報案，指一行6人開2部車欲前往高台山，因衛星收訊不佳，導航錯誤誤入曾姓業主經營的露營區，準備開出時，遭曾姓業主攔阻，並徒手毀損自轎車引擎蓋，造成凹陷毀損。

游姓民眾向警方表示，她們6人開兩部車欲前往尖石鄉「高島縱走」，因導航誤闖露營區，沒想到引發老闆不滿，用機車擋在大門口，還關閉鐵門不讓她們離開，甚至攔車用雙拳猛力捶打車子的引擎蓋。

游稱在整過程中，她們不斷說「對不起、不好意思、歹勢」等話，13度道歉，但都沒有用，後來老闆娘也一起來阻擋，嚇得她們只好報警處理，幸好警察約20分鐘到場協助才順利脫困離開，事後檢視她的轎車，初估維修費用要上萬元，決定報警提出妨害自由、毀損告訴。

露營區曾姓業表受訪說，當天對方兩部車明明有直行路不走，卻左轉進他的露營區，他發現後立刻按機車喇叭示意，車內1名乘客下車對他說「不好意思！走錯路要迴轉」等話，他準備把機車移開，車內卻有人搖下車窗說「已報警」。

曾一聽很不高興，直覺對方未經同意擅闖，居然還報警，決定等警方到場處理，對方卻兩度執意往大門開去，他被車子碰到腳，趕緊拍打引擎蓋，要對方停車。曾妻說，她因身體不適騎坐在機車上，對方卻說她騎機車擋他們，對方違法在先，事後卻破壞露營區商譽。