12/7是二十四節氣的「大雪」，運勢命理網站「東方易象」分析12生肖大雪運勢，其中生肖屬馬、羊、狗的人這段時間運勢不佳，最好保持低調，做事更謹慎，才能避開災禍，順利度過難關。

▍生肖鼠

屬鼠人大雪期間職場運不錯，利於溝通、合作，也很適合安排進修、學習的行程，開運方位在東北方與北方，可多穿著白色、藍黑色或黃色系衣物，有助運勢提升。

▍生肖牛

屬牛人大雪期間在職場上要做好溝通協調，合作力量會比單打獨鬥還要有利，多參與社交場合，能遇見貴人或找到合作夥伴。開運方位在東北方與北方，可多穿著紅色、黃色系或紅黃色衣物，有助運勢提升。

▍生肖虎

屬虎人大雪期間要注意調整情緒，不宜過激，順應大局，仔細做好計畫，才能讓案子順利推進。開運方位在東北方與北方，可多穿著綠色系、藍黑色與黃色系衣物，有助運勢提升。

▍生肖兔

屬兔人大雪期間要保持定力，留意周遭變化，即時趨吉避凶、消除隱患，這段時間適合談判、籌劃、投資，能得到不錯的成果。注意迴避北方，恐會帶來災害，財位在東北方，可穿著墨綠色、黃色系衣物，能化解危機。

▍生肖龍

屬龍人大雪期間職場運不錯，維持穩健的行事風格，能和夥伴互利互惠，要提醒自己記得承諾，真誠付出。開運方位在東北方，多穿著紅色與黃色、咖啡色衣物能增強力量。

▍生肖蛇

屬蛇人大雪期間要多尋求好隊友幫助，只要做好協調，就能贏得大家的支持，遇到困難也能順利解決。北方容易帶來壓力，開運方位在東北方，多穿著綠色、淡藍色或紅綠色衣物能帶來好運。

▍生肖馬

屬馬人大雪期間要謹慎一點，千萬不要衝動行事，一定要保持理性，顧及大局，這段時間別談合作，少參與社交場合，保持冷靜和低調才能遠離災害。記得迴避東北方與北方，多穿著綠色或紅綠色衣物，有助轉運。

▍生肖羊

屬羊人大雪期間最好要保持低調，所有事情一定要小心再小心，做事最忌魯莽，建議這段時間自己多努力，不要跟人合作，少與人爭辯，以免讓彼此關係變得更差。注意迴避東北方與北方，多穿著紅色或紅綠色衣物能緩解壓力。

▍生肖猴

屬猴人大雪期間運勢不錯，容易獲得支持，可以多藉由別人的幫助來取得成果，開運方位在西南方與北方，多穿著黃色、咖啡色與白色衣物可以開運。

▍生肖雞

屬雞人大雪期間好運不斷，身邊有貴人幫助，做事順利，實力也有所提升，這段時間可多規劃進修、學習行程，將有事半功倍之效。開運方位在東北方，多穿著黃色、咖啡色與白色衣物更有利。

▍生肖狗

屬狗人大雪期間要更冷靜，最好低調些，這陣子不要做重大決定，所有事情應該更加謹慎，切勿大意。大雪期間不宜合作，最好不要擴展生意，要堅守自己的原則，遠離是非，以免惹禍上身。記得迴避東北方，多穿著紅黃色或紅綠色衣物來緩解壓力。

▍生肖豬

屬豬人大雪期間運勢不錯，這段時間可以多多反思自己，發現自己不足之處，即時修正，也很適合做理財規劃，記得處理好職場的上下關係。需迴避東北方，開運方位在北方，多穿著白色或藍黑色衣物能帶來吉祥。