臺北富邦勇士隊奪下P. LEAGUE+元年總冠軍，新賽季開幕戰則於上周六(12/4)開打，為力挺富邦勇士隊展開衛冕之路，台北富邦銀行聯名推出「台北富邦勇士悠遊簽帳金融卡(簡稱台北富邦勇士卡)」，卡面以火焱藍特別版球衣樣式進行設計，更提供卡友勇士隊主場門票與周邊商品優惠，體現北富銀對富邦勇士球迷的專屬禮遇！北富銀表示，富邦作為國內最支持運動的企業之一，不僅積極贊助各類領域運動員，更直接投入培植籃球及棒球職業球隊，並隨之推出符合球迷需求的聯名信用卡和簽帳金融卡，透過門票、周邊商品與不定期的卡友專屬捉住球迷的心，以先前推出的富邦悍將聯名簽帳金融卡為例，目前流通卡數已突破32萬張，聯名信用卡也超過25000張的數量，可看出民眾對特定品牌的忠誠度亦同時反映於聯名卡的表現上。

為慶祝台北富邦勇士卡正式發行，北富銀展開一系列加碼抽獎活動，即日起至12/31止，透過數位帳戶申辦台北富邦勇士卡並綁定指定支付每刷卡三筆，即可獲得一次抽獎資格，有機會把富邦勇士隊簽名樣卡帶回家！此外，為回應球迷對富邦勇士隊的支持，北富銀特別為卡友提供熱血專屬優惠，即日起至2022/5/8止，使用台北富邦勇士卡於富邦勇士官方售票網站或APP購買C區例行賽門票可享9折優惠(每卡每場限購四張)，持卡在主場購買官方商品可享95折優惠(恕不適用於主題日或聯名商品)，支持球隊更加輕鬆實惠。

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