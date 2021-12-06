半導體零耗件及設備廠商瑞耘(6532)下半年起營收動能增溫，10月營收4881萬元，月增10.78%，年增84.31%，今年前10月營收4.05億元，年減幅度收斂至12.89%。

瑞耘表示，10月營收較去年同期增加，主係客戶年底備庫存帶動部分零組件出貨增加，且設備機台於該月完成安裝測試認列收入增加。隨著台積電等半導體廠擴產，加上第四季為傳統拉貨旺季，有利公司第四季營收持續向上，近期搭上半導體廠資本支出持續飆高的題材，股價持續大漲。

瑞耘8月營收4609萬元，比去年同期翻轉為小增0.29%。由於去年基期低，9月營收4406萬元，年增率23.96%；10月營收4881萬元，年增率飆升至84.31%，且10月營收創下去年8月以來新高。

瑞耘今年營收逐季上揚，第三季每股淨利上揚至0.79元；前三季每股淨利1.8元，低於去年同期之2.9元。

瑞耘第三季營收1.37億元，毛利率年減4.8個百分點至38.71%；淨利2834萬元，基本每股盈餘0.79元，略低於去年同期的0.84元。前三季營收3.56億元，年減18.75%，毛利率年減2.43個百分點至37.51%；淨利6504萬元，年減32.17%，基本每股盈餘1.8元。