員警了解上情後，接下男童交付找尋主人超級任務，循著皮夾內的證件線索，迅速找到遺失皮夾的康姓失主。(警方提供)

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員鄭翔駿，日前擔服備勤勤務時，見2名小男孩手中緊握著一只皮夾，在母親的陪同下怯生生地走到值班台。經詢問男童母親得知於返家途中行經大墩東街與五權五街口時，小孩眼尖發現有皮包遺落在角落，皮包裡有新台幣6千多元外，還有許多卡片、證件，眼見等不到皮包的主人來認領，便轉往鄰近警所要交給警察叔叔處理。

警方指出，員警了解上情後，接下男童交付找尋主人超級任務，循著皮夾內的證件線索，迅速找到遺失皮夾的康姓失主。小男孩見警察叔叔火速找到失主，感到不可思議，直呼好厲害！員警除了讚許2位男童拾金不昧的精神外，更利用機會教育遇到危險可以放心地來找警察叔叔、阿姨協助。

員警溫和貼心的語氣，瞬間消除小男孩進到警所內緊張不安的情緒，最後雙方開心與員警合影留念，並表示要將這次尋找失物主人的經驗和同學和老師分享。

大墩派出所長曾一峯表示，民眾應妥善保管隨身財物及貴重物品，避免遺失；若拾獲遺失物，務必從速通知遺失人或交給警察機關協助發還。