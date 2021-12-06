民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案事發後，再接連爆出網軍在PTT上帶風向的案外案，風波持續延燒。對此，高嘉瑜也忍不住表示，新聞到底還要報導多久，可以不要再報了。

據《三立新聞網》今（6日）報導，高嘉瑜前往立法院質詢簽到時，看到在場記者守候時，終於忍不住煩心表示，這新聞到底要報多久，可不可以到這禮拜就不要再報了？一旁記者也希望能不要再報導，高也直言，真的很無聊。

不過對於民眾的加油打氣，高嘉瑜今在臉書，引用她昨日出席「轉大人公投節」的話再度強調，人生中本來就有很多不同的經歷、挫折，而她從北一女、台大、議員、立委，一路走來都很順遂，也可以說沒有遇過壞人，因此這次遇到的事情可以說是她人生中最大的挫折，也讓她自嘲「經過這麼多事之後覺得轉大人很重要」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「佩服妳的勇氣，加油！支持妳」、「跌倒了再爬起來，繼續努力下去」、「妳很棒！支持妳的勇敢」、「妳永遠有權力追求自己的幸福，別放棄。加油」。

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