70歲洪姓老翁有高血壓及心臟衰竭等病史，突覺得下肢水腫，呼吸困難，晚上睡覺無法平躺的症狀越來越嚴重，中醫大新竹附設醫院心臟血管科診斷發現，洪翁心臟肥大，心臟衰竭情況危，經過將近2個月「體外反搏治療儀器（EECP）」治療，已能自行走路和開車了。

心臟血管科林主任表示，洪翁就診時左心室射出分率只有15.9％，正常人是55％以上，另外，左心室擴張期指數高達70mm，正常人為52mm以下，門診後即安排住院，觀看過去用藥紀錄，皆符合現行心臟衰竭標準治療，也給適當藥物，但情況仍無法有很好的改善。

洪翁有長期持續性心房顫動和心律不整情形，用藥物治療完全無法讓心臟顫動恢復正常，接受「體外反博治療（EECP）」2周後恢復正常，心跳都維持正常情況。

整個EECP療程大約是7周，每次治療時間1小時，觀察至今將近1年，持續追蹤心臟超音波，目前洪翁的左心室射出分率已進展到49％，雖還未到正常標準，但現在可以很安穩睡覺，再也不用半夜爬起來呼吸，也不需要使用氧氣，也沒有下肢水腫情況。

林主任指出，EECP是無痛、安全有效的非侵入性治療，可以治療心絞痛、充血性心臟衰竭、急性心肌梗塞，利用擴大微小血管網絡來發展新的道路，尤其在堵塞動脈附近，可增加血流，也因此被稱為「自然的繞道處置」。

一般患者完成療程後，就能恢復日常作息，且可以重複治療。洪翁說，以前爬一層樓就氣喘噓噓，喘到無法睡覺，經過治療後可以好好睡覺，一口氣可以爬五層樓，還可以走1萬步，非常謝謝醫師的治療！