女子組百米測試賽。（好看娛樂提供）

小豬黃沐妍跑出女子百米的大會紀錄。（好看娛樂提供）

王品澔壘球擲遠擲出逼近曹佑寧的佳績。（好看娛樂提供）

錢薇娟、江宏傑繼續擔任兩隊領隊。（好看娛樂提供）

男子組百米試賽。（好看娛樂提供）

胡瓜兒子胡釋安表現出色。（好看娛樂提供）

吳霏在跳遠項目跳出好成績。（好看娛樂提供）

台視、三立《全明星運動會》5日播出第3季第1集，創下全體平均收視2.11、15-44歲平均收視2.56的好成績，15-24歲女性分眾收視更高達4.06！《全明星運動會》第3季除了賽事更多元，選手們顏值與實力更是出眾，參賽名單包含偶像劇男神賀軍翔、邱勝翊（王子）以及星二代胡瓜兒子胡釋安和徐乃麟的兒子徐新洋、焦恩俊女兒焦曼婷等人，華麗陣容讓節目未開播就話題十足。

在昨天播出的第一項百米測試賽中，黃沐妍（小豬）跑出15秒13，突破上一季晏柔中的大會紀錄。男選手雖未破第二季林敬倫11秒87的紀錄，但成績也相當亮眼，前3名分別為王子12秒16、胡釋安12秒46以及賀軍翔12秒68。在跳遠項目吳霏5米28的成績，也讓錢薇娟大讚相當專業，與專業運動選手並駕齊驅。第1季因傷退賽的楊奇煜在本季強勢回歸，在擲遠中也有好表現的他笑說，很開心可以超越第1季的阿倉，誓言這季一定要完賽。

《全明星運動會》第3季首播全段收視最高點2.49，落在本季中身高最高的選手、伊林娛樂潛力新星王品澔，擁有棒球、籃球專長的他，在壘球擲遠項目中展現65米53的好成績，逼近第2季國手出身的曹佑寧，錢薇娟認為訓練過後有機會打破曹佑寧紀錄，並預告將非常精彩。

第3季選手分組在即，每位選手蓄勢待發，網友表示：「感覺這季選手會有更驚人的表現」、「期待分隊後的火花」、「這次的黑馬還蠻多的，都是值得培養的選手，未來無可限量」。測試賽的精采表現讓紅、藍兩隊的分組備受期待，選秀更是天人交戰，錢薇娟及江宏傑紛紛表示，非常期待第3季選手們的表現。台視、三立《全明星運動會》每周日晚間8點於台視頻道首播。