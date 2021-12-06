新竹市政府111年度總預算在市議會加開6天臨時會下，6日終於審議通過，市府歲出編列257億元，為歷年最高規模預算，但定期會中審議時間不夠，多項預算遭擱置，市議會上周加開臨時會再審，經6天審議與黨團協商後，最後小刪8500餘萬元，通過明年歲出預算256億1500餘萬元。

市長林智堅表示，特別感謝新竹市議會議長許修睿與議員們的支持，他強調會持續秉持財政紀律，全力以赴投入建設，並與議會攜手推動各項公共建設，讓市民享受到城市的進步和光榮感，實現新新竹、新幸福的目標。

林智堅指出，新竹市財源不若六都充足，但努力「開源節流、以小搏大」，透過積極爭取中央經費，屢屢突破預算規模。竹市總預算從105年185億元，到今年的256.15億元，創歷史新高，其中，投入公共建設的「資本支出」預算就達53.13億元，占歲出總預算20.74％。

尤其教育科學文化支出，從105年56.45億元成長至今年近100億元，其中大幅投入城市教育事業，推動「新校園運動」，包含改善老舊校舍的軟硬體設備、新建關埔國小與華德福實驗學校等。

市府指出，資本支出主要用於各項大型公共建設，包括華德福實驗學校新建工程3.4億元、關埔國小新建工程2.3億元、各級學校老舊校舍整建工程與改善教育環境等2.9億元、市立棒球場新建工程2.1億元、補助中小學電力系統改善暨冷氣安裝計畫1.3億元、新竹市國際展演中心新建工程2.8億元、新竹市圖書館新總館興建工程1.8億元等多項重大基礎建設。

國民黨籍市議員陳治雄表示，希望林智堅妥善運用人民的納稅錢，不要將預算做1次性的消化，也不要再辦1次性的活動，要留下常態性的東西，好好為人民福祉著想。

時代力量議員蔡惠婷指出，時力黨團有主張刪除預算，但畢竟僅有3位議員，還是力有未逮，即使無法改變刪除預算的項目或金額的結果，黨團仍主張要附帶決議，也獲得其他黨團同意，包括新竹過好年活動結束後，應至少留下1座裝置藝術或花燈於適當地點展示等。

民進黨議員陳建名說，預算通過後市府將持續為竹市帶來大建設，民進黨團十分支持，期許未來預算執行能更落實，為民眾帶來更進步美好的生活。

不過，無黨籍議員田雅芳則是表示很遺憾，她認為每次審預算最後都落入政黨協商，最後只有小刪一些不重要的預算，像是公園部分編列了4億多但一毛都沒刪，她非常不認同。