有「台灣唱片封套設計教父」之稱的杜達雄罹患神經內分泌癌第四期，他今年2月曾在臉書透露開始住院、化療，杜達雄並向自己加油打氣「我會好好的做化療跟它奮戰到底的，加油！」不過今（6日）卻傳出噩耗，杜達雄在今天早上病逝，享壽66歲。

杜達雄2月曾在臉書透露住院、裝人工血管和化療，當時他發文寫下：「我得的是比較少聽到的#神經內分泌癌四期，我會好好的做化療跟它奮戰到底的，加油！」不過杜達雄11月底時卻寫下令人鼻酸的發文：「老友們，我已經無法一一回覆你們的問題，有緣我們來世在再相見，病況細節隔兩天我外甥女會幫我回覆」，外甥女之後則發文提到，杜達雄罹患惡性神經內分泌腫瘤四期，身體很虛弱、化療及放療已無效用。

如今傳出噩耗，杜達雄在今天早上病逝，享壽66歲，知名作家、廣播人馬世芳稍早則在臉書轉發並證實：「杜達雄不但是我心目中台灣唱片封面裝幀設計史上最偉大的先驅，他也曾經擔任等於羅大佑的貼身助理，親身參與見證了無數台灣流行音樂史的重要場景。沒有誰能夠來得及和阿杜前輩做深入的口述歷史，是莫大的遺憾。光他在臉書貼出的回憶斷片，就都是價值連城的歷史紀錄。仔細想想我成年後從沒有機會見到他，卻因為臉書來往，總覺得跟他已經很熟了。敬悼，謝謝，再見。」

杜達雄1981年在飛碟、滾石公司擔任唱片設計，設計過羅大佑、陳淑樺、潘越雲等人的唱片，杜達雄也兼職當攝影師，曾拍張國榮、張雨生、潘越雲、羅大佑等知名歌手的唱片封面，杜達雄為台灣流行音樂貢獻良多，之後杜達雄淡出唱會設計圈，轉向男體寫真，蔣偉文、潘若迪全裸寫真集都是由他拍攝。