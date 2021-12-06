中國駐大阪總領事館12月2日以「新疆是個好地方——疫情後赴中國新疆旅遊招募」為題發布信息，面向日本國內募集在明年新冠肺炎疫情結束後赴新疆旅遊的民眾，目前已有435人報名，計劃等疫情結束後出發。

《環球網》引述《東京體育》報導稱，中國領事館的文案將新疆的「美景」、「美食」和「美人」作為宣傳重點。文案稱，「新疆是個好地方」，然而，近些年來，關於新疆的誣蔑和謊言層出不窮，引起了極大的誤解，極大地損害了新疆和中國的形象。

文案表示，為了讓各位親自確認新疆維吾爾自治區的情況，中國駐大阪總領事館面向日本人募集有意向的人士，計劃在明年新冠疫情結束後赴新疆旅遊，「請來新疆，親眼見，親耳聽，用心感受」，文案還給出了報名連結網址。

《東京體育》稱，新疆是中國的熱點敏感地區，一些日本網友擔心赴新疆旅遊是「單程旅行」、「旅行中可能會被監視」。中國駐大阪總領事薛劍就此發推表示，屆時訪問全程公開透明，大家不用擔心。

11月底，日本首相岸田文雄透過視訊出席第十三屆亞歐首腦會議時聲稱對中國香港、新疆人權問題「深表關切」。

當時中國外交部發言人表示，涉疆問題根本不是什麽人權問題，而是反恐怖、去極端化和反分裂問題，中國政府依法打擊暴恐活動，恰恰是對新疆各族人民人權的最好維護。