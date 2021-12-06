由日本 NHN PlayArt與多玩國公司 (DWANGO Co.,Ltd.) 攜手開發的純正日系MOBA戰鬥手遊鉅作《#空帕斯：陣地攻防戰》，將於今日(12/6)開放預先登錄，官方首度釋出遊戲預登官網、官方粉絲頁、LOGO視覺及事前預約日期，引發廣大玩家熱烈期盼，玩家至事前預約網站完成登錄，將可獲得「英雄兌換券」5枚，搶先獲得遊戲角色，更加碼預登人數解鎖任務，達到指定門檻即可獲得虛寶獎勵加倍，還有機會成為iPhone 13 得主；此外，日本官方也釋出五周年活動訊息，12/19(日)將於台灣《#空帕斯》FB粉絲頁同步轉播日本名古屋舉辦的#空帕斯5th ANNIVERSARY五周年慶典活動！台日玩家一同收看直播，迎接遊戲登台上市，台灣直播節目中還有不定時留言串抽獎活動唷！日本限量周邊商品讓你帶回家，想要搶先體驗《#空帕斯》魅力的玩家們千萬不要錯過！

《#空帕斯：陣地攻防戰》12月6日(一)12點整開放「事前預約」！

超過千萬玩家引頸期盼 多個日本知名IP聯動合作 華麗日本聲優、VOCALOID音樂製作人、繪師陣容

全新直式MOBA玩法、3對3搶點、3分鐘超速激戰、台日同服零時差 日本玩家邀你共戰

《#空帕斯：陣地攻防戰》是由日本 NHN PlayArt與多玩國公司(DWANGO Co.,Ltd.)攜手開發的純正日系MOBA戰鬥手遊，創下日本超越1,500萬下載數佳績，不僅結合戰鬥x卡牌x策略3大要素，更特別的是台日同服同步更新，所有日本玩家都在《#空帕斯》中熱情相邀台灣玩家一起共創戰鬥手遊新世界。

《#空帕斯》特色搶先看:

• 台日對戰零時差：開放台日同步交流，以對戰為主軸，置入戰鬥社群新概念，讓台日玩家跨海組隊交友、對戰廝殺零時差，一緒に #空帕斯！

《#空帕斯：陣地攻防戰》台日同服對戰零時差，一緒に #空帕斯！

• 3對3組隊戰鬥：3人組隊陣型，運用卡牌x策略x英雄組合共組神操作，團隊合作搶奪陣地鎖。

《#空帕斯：陣地攻防戰》全新開創3對3即時線上對戰，與隊友共組神操作！

• 3分鐘超速戰：速戰速決，體驗驚險刺激戰鬥，每一秒都精采爆表。

《#空帕斯：陣地攻防戰》3分鐘超速戰，速戰速決、刺激爆表

• 直式介面一手搞定：全新直式MOBA玩法，陣地攻防「一手」掌握、輕鬆上手。

《#空帕斯：陣地攻防戰》全新直式MOBA對戰體驗，陣地攻防「一手」掌握！

• 超過30位英雄任你當、陪你戰：《#空帕斯》提供超過30名，原創及知名IP聯名英雄角色選擇，由多玩國公司(DWANGO Co.,Ltd.)營運的niconico動畫網站中多位人氣繪師設計角色，更邀請知名Vocaloid音樂製作人打造各個英雄主題曲，並集結日本華麗聲優陣容配音，為每一位英雄注入生命。

《#空帕斯：陣地攻防戰》華麗豐富英雄陣容，讓玩家找到屬於自己的命定角色！

《#空帕斯：陣地攻防戰》官網事前預約 就送英雄兌換券

人數達標解鎖豐富虛寶 加碼抽iPhone 13

即日起至12/19(日)於《#空帕斯：陣地攻防戰》官方網站，參與事前預約活動，即可獲得5枚「英雄兌換券」，並加碼預登人數解鎖任務，各階段指定門檻皆有不同驚喜虛寶獎勵，預登人數達指定門檻，獎項將於預登人數達標後解鎖釋出，集結人數越多、獎勵越豐富！還有機會得到iPhone 13 ，邀請玩家粉絲們一同迎接《#空帕斯：陣地攻防戰》登台。

《#空帕斯：陣地攻防戰》預登人數解鎖任務

《#空帕斯：陣地攻防戰》完成官網事前預約，即可獲得5枚「英雄兌換券」

12/19《#空帕斯：陣地攻防戰》五周年慶典登場

#空帕斯5th ANNIVERSARY台灣連線同步放送 台日一起倒數 一緒に #空帕斯！

今年適逢《#空帕斯：陣地攻防戰》五周年將於日本名古屋「AICHI SKY EXPO」盛大舉辦5th ANNIVERSARY慶祝活動，預計於12/19(日)在台灣《#空帕斯：陣地攻防戰》FB粉絲頁同步轉播，日本玩家邀請台灣玩家一起倒數，迎接遊戲登台盛事；此外，除了推出粉絲頁不定時留言串抽獎，有機會拿到日本慶典限定週邊商品，更邀請台灣VTuber虛擬偶像櫻野露 Wish擔任客座小編，與人氣實況主小熊與姵儀擔任轉播來賓，同步放送節目內容，精彩好康不間斷！快揪親朋好友一起進入《#空帕斯：陣地攻防戰》的世界吧，一緒に #空帕斯！

【補充資訊-Android版玩家】

※12/6-12/19因系統關係、畫面將顯示維運中，請玩家敬請期待12/20正式上市！

•《#空帕斯：陣地攻防戰》預登日期：12/6(一)~12/19(日)

•《#空帕斯：陣地攻防戰》獎勵兌換日期：12/20(一)~1/20(四)