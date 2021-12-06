花蓮縣議員楊華美肯定縣府透過科技執行相關規畫，不過不希望大數據監測輿情系統變成另一種「白色恐怖」，希望縣府定期報告智慧施政進度，讓大眾了解。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府秘書長張逸華表示，系統的建置可了解民眾各方意見，讓縣府能即時處理、改善，並澄清網路上的不實言論，強調一定會依照個資法和資安法行政。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府編列明年度預算，利用4850萬元執行智慧中心建置計畫，其中縣政大數據運作中心及1999話務中心暨民意輿情中心系統等2項目，引起縣議員質疑，此舉是否利用公款，搜集發表對縣府不利言論者的個資，藉以反擊，是否有「白色恐怖」嫌疑。縣府回應，用意主要了解各方民意，改善缺失。

花蓮縣政府編列4850萬，於明年執行「花蓮縣政府智慧管理中心建置計畫」，其中包含4大項目，建置縣政大數據運作中心、1999話務中心暨民意輿情中心系統、地方創生暨前瞻基礎建設推動平台，及花蓮縣避難所管理系統建置等。

縣議員張美慧今在縣議會二、三讀會時指出，5月中旬疫情爆發，縣府每天在線上直播疫情說明會，有民眾對縣府公布的疫調足跡不滿意，留下情緒性留言，當時記者會主持人、縣府代理秘書長張逸華也曾在記者會上說，將對不實散播言論的留言者，採取法律訴訟，不惜提告。

張質疑，花這麼大筆的錢執行智慧管理中心計畫，屆時若完成建置，縣府是否會利用系統掌握網友資料，甚至用公款來回應、反擊對縣府不利的言論，擔心此舉有「白色恐怖」，令人人心惶惶的嫌疑。

縣議員楊華美表示，透過科技來做相關規畫確實很重要，不過不希望大數據監測輿情系統變成另一種「白色恐怖」，認為縣府應該要承諾，並在每季或定期大會上，報告智慧施政的進度，讓大眾了解。

縣府秘書長張逸華表示，行政系統對於輿論，不再限於一般媒體，而是來自網路各方面，系統建置可了解民眾各方意見，讓縣府能即時處理、改善，並澄清網路上的不實言論，一定會依照個資法和資安法行政。經討論後，該筆預算也二讀通過。