張忠謀與司法院院長許宗力。林偉信攝

林秉樞被爆與台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬裝熟，張忠謀6日出席司法院的演講時，一下車就親口對媒體證實，林秉樞曾找過他老婆，但談了什麼事，他並不清楚。

對立委高嘉瑜施暴的男主角林秉樞遭爆料，到處喜歡蹭名人，炫耀自己的豐沛人脈，據稱林秉樞對外甚至號稱常和台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬私訊炒股，不過，張忠謀只證實林男曾找過張淑芬，談什麼事不清楚。

司法院6日下午2時在三樓大禮堂，舉辦首場《趨勢講堂》，邀請台積電創辦人張忠謀先生蒞臨演講，分享「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」。