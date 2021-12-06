公路總局嘉義區監理所近日針對普通重型機車推出「NHK」號牌網路競標，指台日友好，日本又捐贈大量疫苗給台灣，恰巧「NHK」車號牌就有濃濃日系風，亦是「日本放送協會」簡稱，明7日上午10點至9日上午10點開放民眾參與競標，哈日的迷哥迷姐，想讓車子有「日系」感，就從車牌開始！

嘉義區監理所表示，NHK是日本「放送法」成立於1950年的特殊法人，「日本放送協會」簡稱，其前身「社團法人日本放送協會」的歷史更可回推到1925年，另台灣民眾熟知的晨間劇、大河劇，日本新年必看的「NHK紅白歌合戰」，都是該協會旗下綜合台著名的節目。

這次普通重型機車「NHK」號牌網路競標，訂於7日上午10點至9日上午10點辦理，號碼從0001到9999號，嘉義區監理所歡迎全國近期有意購車領牌，或現有車輛有換牌需求的民眾，踴躍參與競標。

嘉義區監理所表示，民眾可使用自然人憑證加入監理服務網會員，即可於公告標售時段上網參與競標屬意的號牌，相關號牌起標、決標時間，亦可在「監理服務網」瀏覽查詢， 另得標者應在決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照，除禁領牌照、應在管轄監理單位辦理領牌車輛外，均可越區標選號牌。