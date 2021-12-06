民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，自上月30日經媒體揭露後，至今約一周天天都有驚人發展，除施暴案本身還扯出網軍惡劣攻擊，而林男的政商關係、幕後是否有金主支持都仍是謎，讓許多民眾懷疑幕後是否有更多不法之處。國民黨今特別以一張圖秀出林秉樞的關係圖，《中時新聞網》也盤點各方質疑整理出六大疑點，讓讀者看看此案「水有多深」？

第一，林秉樞與綠營關係多深？

國民黨今（6）日就召開記者會質疑，林秉樞是否與綠營關係匪淺，在綠營地位到底多高，應給國人一個交代。

第二，林秉樞錢從哪來？是綠網軍頭嗎？

國民黨文傳會副主委林家興今天說，林秉樞只是一位43歲的年輕人，但出事前與多位綠營大老、立委友好，出事後雖然遭切割，但民進黨新潮流大老段宜康卻仍在檯面下幫他關切媒體。前台聯立委許忠信今也質疑，林秉樞財產來源不明，應是網軍頭目，且已是罪犯，其財產來源不明可能與犯行有關，呼籲檢察官查明。

國民黨召開「民進黨『東方快車案』燒出國安問題 林秉樞五大疑點金流人脈全揭露」記者會。（國民黨文傳會提供）

第三，誰在幫林秉樞撐腰？

日前高嘉瑜前男友馬文鈺向段宜康喊話，說「如果錄音筆不在檢察官手裡，恐怕林秉樞一輩子就是你的恐怖情人了，他叫你大哥一輩子了，他出來了，他就是你大哥了」。國民黨台北市議員徐巧芯就針對此事表示，想知道這個錄音筆到底有什麼內容；資深媒體人黃暐瀚也說，林秉樞可以「蹭」到直接與段宜康、PChome集團董事詹宏志等人Line、通話甚至是求助，顯然已經不只是騙，而是真的有「關係」，懷疑幕後有無關鍵人物。

第四，林秉樞被捕時為何能講那麼多話？

名嘴吳子嘉及黃暐瀚都質疑，林秉樞遭逮後竟能在媒體前發表看法「三分鐘」，十分罕見！其中，吳子嘉懷疑這可能是意圖與某人串供，黃暐瀚更指出這是當年前總統陳水扁被聲請羈押時，都不曾有的「待遇」，相當可疑。

林秉樞（中）遭逮卻有許多時間發表看法，遭質疑是卸任總統都不曾有的「待遇」。（陳慰慈攝）

第五，檢方偵辦態度是否有異？

前民進黨立委郭正亮說，在林秉樞案件中有2點值得深追，其中之一就是他的帳戶資金流動，直言金流是可以查的，且查案最快的方法就是金流與人流；他並質疑檢調如此大動作將林秉樞收押，讓他在未來2個月無法對外發言，是不是擔心他會爆出政府的更多內幕？甚至影響到公投。

第六：誰去改林秉樞案的維基資料？

有PTT鄉民發現，一個IP位址登錄單位為國發會的用戶，特地在林秉樞案的維基百科中加入與副總統賴清德及台北市長柯文哲相關的資訊，雖然事後證實該IP位址是公路總局在使用，但公總表示初步調查沒有發現該線路連結至維基百科（IP 103.102.166.224）的紀錄，讓國民黨台北市議員徐巧芯質疑「為何這個案子到現在還會有疑似網軍，用政府的力量在修改，增加賴清德要幹嘛？」