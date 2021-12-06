電商購物季持續延燒，繼雙11、黑五之後，現在雙12又是另一個信用卡業者搶食商機的戰場，其中為了迎戰雙12商機，兆豐銀在6日宣布將祭出五大網購通路最高回饋13％的超高現金回饋優惠，不論是回饋率或是在五大通路一體適用的作法，在各大行庫之間可說最具競爭力。

包括兆豐、合庫、一銀、華銀都已宣布其因應雙12電商購物盛典的行銷方案。根據目前各大行庫公布的回饋方案，華南搭配i網購卡最高可有10.5％回饋、一銀搭配星燦卡最高也有10％回饋可賺，而合庫銀則以在蝦皮購物的回饋率高達14.6％最高，也是目前各大行庫所看到的最高回饋率，但僅限蝦皮購物，其他的回饋率則介於8％至10％。

此次兆豐合作的五大電商通路，包括了momo、PChome、蝦皮及Yahoo、東森，並且以e秒刷為主力卡來祭出全面最高可達13％回饋。相較於其他公股發卡行，兆豐銀最大的特色是五大通路全面放送最高13%的回饋優惠，其他公股發卡行則視合作電商對象的不同，回饋率多半介於8％至11％之間。

除此之外，兆豐銀對於交通旅遊餐飲三大通路，再祭出「滿2千再送300」的活動。對此兆豐銀建議，除了信用卡業者之外，購物平台業者也會推出折扣優惠，倘若能結合信用卡業者及平台業者所給的購物優惠，就能兩頭賺。

兆豐銀看好雙12的購物買氣可一路延燒至春節，至於近來網購的熱點，兆豐銀也引述網購平台調查結果指出，消費者主要聚焦在紓壓及保暖家電上，例如PChome 24h購物近一週按摩舒壓類商品銷量已暴增3倍，Yahoo購物電熱毯業績月成長超過6倍，鴛鴦鍋業績也成長超過5倍。