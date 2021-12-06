台南市中西區一家知名鹹粥店，上月悄悄調漲鹹粥價格，最高每碗200元，在南部引發討論，網友看到價格酸爆「員工薪水有漲嗎？」。店家日前透過網路道歉，直呼扛不住原物料上漲，6日仍有不少人上門，顧客表示，萬物都漲，體諒作小吃太辛苦。

阿堂鹹粥是台南市歷史悠久知名小吃店，累積許多舊雨新知的死忠顧客，每到清晨就出現大批消費者，平日清晨不僅有在地民眾當早餐，假日更吸引不少觀光客嘗鮮。

店家早年每碗鹹粥賣60元，逐年隨物價調漲，11月中價目表再度悄悄調漲，店內魚肚、魚皮與魚腸3款口味鹹粥都要價200元。引起不少網友吃驚「吃碗粥要200元嚇死人!」

「上個月吃才180元，現在漲到200元了」網友找出店家8年前價目，當年1碗魚皮粥只要130元，如今變200元，並酸「魚皮是LV作的嗎」、「10年後會調到300元嗎？」。

因為消費者反應價格過高，店家2代近日在網路上公開致歉，「扛不住魚或原物料等一切食材價格分雲霄飛車一樣往上衝，迫不得已自11月17日調整價目表」。

有網友認為「都是一堆觀光客在吃的」，甚至質疑「員工薪水有漲嗎？」，紛紛列舉台南市其他好吃又便宜的鹹粥店家，不過平均價格都已在100元至160元之間，大嘆「一碗鹹粥幾十元的時代過去了」。

阿堂鹹粥6日顧客仍絡繹不絕，面對價格調漲，店家拒絕受訪，消費者無奈表示，萬物齊漲，之前肉包價格也漲價，可以體諒小吃業者經營生意太辛苦。