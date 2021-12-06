雲林縣政府因應疫情衝擊、氣候變遷與未來市場，6日舉辦「2021雲林縣農業前瞻論壇」，由雲林縣長張麗善主持，邀學界、業界、農民參與，以農業5大願景為主軸，透過智慧科技與食安理念，推動農業升級與轉型，藉此讓雲林農業永續成長。

雲林縣農業前瞻論壇在雲林縣虎尾鎮台大農業育成中心鋤禾館舉行，由張麗善、縣農業處長吳芳銘等人共同主持，強調雲林以農為本，民眾以食為安，「創新農業與生態環境」、「安全農業與安心食材」是非常重要的一環。

張麗善表示，5大願景包括安全農業的倡議者，用智慧提升農業生產；安心食材的提供者，用品牌保障消費安全；生態環境的守護者，用科技守護生態環境；創新農業的領航者，用設計開創農業未來；體驗農業的先導者，用休閒帶領農業樂活。

張麗善指出，面對疫情影響、極端氣候、市場改變，如何因應是重要的課題，縣府藉由雲林數位農業行動平台的推動、智慧農業大學培訓人才、建立雲林良品品牌，以及零瘦肉精聯盟與雲饗豬品牌等農業政策，未雨綢繆前瞻思考，擬定未來方向。

縣農業處處長吳芳銘說明，「全球視野，在地行動」是雲林縣政府的目標，透過「永續農業發展」推動雲林良品與農業循環經濟，朝聯合國永續發展目標邁進。並呼應2050年淨零排政策，研議農業碳權、碳匯等策略，創造雲林淨零發展契機。

吳芳銘強調，面對農業老農化、缺工問題，需透過智慧科技，解決人力不足問題。建立品牌、產銷調節，才能提升附加價值與競爭力。另外，保鮮與冷鏈的投入，有助於延長保存期限便於調節，進而拓展外銷市場。