被媒體封為「亞洲第一美」的南韓36歲女星克拉拉（Clara/李成敏），出道多年憑著天使臉孔、魔鬼身材受到廣大粉絲的喜愛。近期都在大陸發展的她，也不忘透過社群平台與粉絲們互動，今（6）日便在微博上曬出一系列造型側拍，大秀火辣好身材，吸引網友目光。

克拉拉今日在微博上貼文表示「室内可以少穿點，大家出門要注意保暖哦」，並付上一系列照片。只見她穿著一件黑白相間的荷葉邊深V洋裝，裙襬側面高衩的性感設計，使克拉拉一抬腿或是翹腳坐在椅子上，纖細長腿、蜜桃以及性感的S曲線便立即乍現，她還不忘露出嫵媚的表情，電得網友直呼「身材絕好」、「我的天哪！你的身材實在太好了」、「這組照片我愛了」、「好看極了」、「那雙腿真讓人心醉」、「真是迷死人不償命」、「這是要美到天上」、「姊姊這種身材比例真讓人羨慕」，引起熱烈討論。

克拉拉在微博上曬出一系列造型側拍辣照。（圖／微博@ClaraLee克拉拉）

前幾日，克拉拉也曾在IG上曬出另一組側拍照，也同樣吸睛。當時她穿著紫色的細肩帶鏤空貼身長裙，而側面挖空的性感設計使她一側身立刻秀出招牌S曲線，傲人的雙峰與翹臀也一覽無遺，令網友看了直噴鼻血，吸引超過萬人按讚。

克拉拉近幾年將事業重心移往大陸發展，今年更是人氣大爆發，一連推出《大紅包》、《長安扶妖》與《南宋詭事之鬼樊樓》、《美人魚》等多部大陸電影及電視劇，《大紅包》甚至上映僅短短三周就創下億萬票房，讓克拉拉連續三日登上「霸屏排行榜」冠軍。而接下來她也將在年底推出全新賀歲喜劇《李茂换太子》，令粉絲相當期待。