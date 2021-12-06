民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，牽扯出網軍案外案，林秉樞被周刊查出名下戶頭可動用餘額高達2300多萬元。此事雖未獲得林男方面證實，但外界對其財源的確十分好奇。資深媒體人黃揚明就懷疑，他的身份不只是外界所稱的網軍頭、寫手、博士生，而是一個「掮客」。

黃揚明在臉書表示，無業的林秉樞被起底存款高達2336萬；如果林秉樞是富二代還合理，但他的父母都出身教育界，林秉樞8年前還因為向父母要錢不成而施暴，被父母聲請保護令，可見鉅額銀行款項是近年才獲取。

黃揚明指出，他懷疑林秉樞的身份是用人脈累積的「掮客」、「白手套」，曾有商界人士透露，自己經由1個遊走在立院許多辦公室、擔任政商間說客的「便當助理」，喬到與時任立法院長王金平合照的機會，就支付70萬給該助理，按行情助理可拿15到20萬元的「水錢」（佣金），亦即兩成至三成之間。

他認為，過去曾曝光的立委收賄案，動輒上百、上千萬利益所得，林秉樞主動出擊、認識這麼多立委，「總不可能只是為了讓這些立委去參加媽媽的告別式吧？」

黃揚明強調，林秉樞人脈擴及政商人士，甚至可能涉及洗錢，但黃也坦言「沒有證據」，只是覺得當中必有玄機，盼檢調徹查其帳戶、金流，「可能會翻出一堆政商界勾結的噁爛髒汙」。