彰化鹿港33歲粘姓男子，5日晚間遭彰化檢方聲請羈押禁見，彰化地方法院值班法官10點開羈押庭，不到一小時火速裁准，暫時終結受暴王女的恐懼；然而王女對於鹿港警的處置仍耿耿於懷，今天出面指控，當時報案後，員警聽信親友片面之詞轉身離開，她冒死拚命衝到馬路上，最後是被前夫抓著頭髮、勾勒著脖子活生生拖行回屋內，就這樣眼睜睜看著警車開走，圍觀鄰居鳥獸散，也無人伸出援手！

鹿港分局5日晚間緊急召開記者會，並出示今年7月28日當天員警到場處理的錄影畫面澄清，藉此想要強調警方並未包庇粘姓男子，同時也對接聽電話和到場關心的3名員警祭出懲處。

然而，此舉無異是對被害人傷口上撒鹽，王姓女子5日至地檢署完成複訊筆錄後，整天惶惶不安，擔驚受怕，深恐要是粘姓前夫獲得交保，恐怕第一個遭殃的就是她，甚至不斷聲淚俱下向網紅正義哥求助，擔心恐怕在遭暴力對待，而見不到今天的太陽。

針對警方說她躲在住處屋內，大門上鎖無人應答，員警查看後為了處理交通事故而離去；王女出面激動反駁，強調自己發現上門員警才剛到就要轉身離去，拚了命衝出門，跑到大馬路上死命揮手求救，最後被前夫拖回屋內痛毆，當慘遭勾脖拖行，眼睜睜看著警車倒車開走，崩潰決堤，充滿絕望。

對此，鹿港警方指出，到場處理柳姓、方姓員警共在場等待了9分鐘，打手機完全聯絡不上王女，還敲門呼喚，卻遲遲未見王女露臉，直到接到車禍事故通報，才趕著離開現場，這部分警方已經出示當時員警的密錄器證實。

警方強調，警車的行車紀錄器影像已經被覆蓋洗掉，無法查證，但兩名員警當時並未發現王女在大馬路跟警車揮手。而員警處理不當，未依家暴案件規定，在24小時內通報受理，因此柳員記申誡一次，陪同方員劣蹟一次，接聽王女電話受理報案的勤區胡員也劣蹟一次。

王女今天強調，當天會打電話到派出所找胡姓員警報案，是被粘男罰她搬大理石上上樓梯，長達2小時讓她筋疲力盡且手指已經破皮滲血，她深怕慘遭折磨凌遲完還要挨揍，才會趁著粘男在前門處理狗籠時，躲進屋內鎖上前門後門，帶著小孩跑到樓上房間躲起來，還把床板推到門口阻擋。

王女強調，受理她電話報案的胡姓員警有找來雙方共同友人「阿清」到場，阿清也有打給她說警察就快到了，快開門。沒想到她花時間搬移床板，跑下樓時，警車就已經開走了，她冒險跑到馬路上揮手，警車依然沒回頭，隨即被追出門的粘男，當著鄰居的面勒她脖子、直接抓著頭讓她向後仰跌坐後腦勺著地，一路拖行進門，鄰居也沒人敢幫她，只是默默把兒子抱進門；母子倆又慘遭一頓毒打。

對此，警方強調，王女報案隔日又去驗傷，根據驗傷單的受傷部位，與王女指控陳述內容並不一致，這部分警方將會再予以釐清。