今年30歲的國王隊前鋒「TT」崔斯坦湯普生（Tristan Thompson）獲得了自己的第3個小孩，儘管他並不想要負責。根據美媒《TMZ》報導，那位男孩在美國時間12月3日出生，孩子的母親妮可斯(Maralee Nichols)正在向湯普生索討贍養費。

崔斯坦湯普生只肯一次性支付7.5萬美元（新臺幣208萬）來打發妮可斯。依照他的說法，今年球季打完就要退休了，美國德州法律規定，失業的父親每月可以支付很少的贍養費，他勸妮可斯「最好收下這筆錢，免得每月只能拿幾百元，以及一個完全不會來看小孩的父親。」湯普生本季年薪972萬美元，如果他今年打完退休，生涯累積薪資大約1.18億美元。

妮可斯說寶寶是今年3月在休士頓懷上的，差不多是崔斯坦湯普生為自己30歲生日慶祝的那段時間（生日3月13日）。湯普生聲稱兩人的關係只是一夜情，妮可斯則說懷孕時兩人已經認識5個月。

無論是哪一種說法，當時崔斯坦湯普生表面上還在和柯勒卡戴珊（Khloe Kardashian）交往，那是等到5月又有另一個女人卻絲（Sydney Chase）跳出來說與湯普生有染，才讓卡戴珊與他分手。

崔斯坦湯普生的第一個小孩是前女友克蕾格（Jordan Craig）所生的男孩，他每個月必須支付4萬美元贍養費（新臺幣111萬）以及小孩未來上私校的學費，即使他根本沒見過孩子幾次面。第2個孩子是柯勒卡戴珊生下的女兒，卡戴珊與湯普生一度復合，今年6月又分手。