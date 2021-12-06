國內莫德納疫苗打氣低迷，為衝刺國內疫苗涵蓋率，12月5日起至下周日(9)前下午1時至晚上8時，只要在台北車站西側迴廊的疫苗接種站施打疫苗，接種民眾(不限身份本國籍)均可得到100元全聯禮券，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本次優惠的確有增加不少打氣。

根據本次在台北車站祭出的疫苗接種優惠活動，接種對象為18歲以上從未接種第一劑、第一劑打莫德納疫苗滿4周、第一劑打AZ疫苗滿8周的民眾，不限身份本國籍，符合條件均可前往接種。

陳時中說，目前75歲以上涵蓋率大致維持72.9%，沒有明顯增加，昨天有親自到台北車站去看，有一些年紀較大的人因為方便而前往接種，也看到不少外籍人士，看來優惠還是有增加打氣。

根據指揮中心統計，截至至12月4日和12月5日，這兩天施打疫苗人數為17萬7580人，目前第一劑涵蓋率78.17%，第二劑涵蓋率60.52%。

這兩天莫德納疫苗就會有到期的疫苗，到12月7日將到期的疫苗數為3萬4104劑，12月9日到期疫苗為5712劑，12月12日4萬5318劑，上月同期4、5日一天大約施打1.3到1.4萬劑，這兩天要打1.7萬劑壓力是比較大，各縣市政府有推出優惠的活動，希望能提升打氣，呼籲還沒打好打滿的人盡快接種，一方面有優惠，也不致於浪費疫苗。

媒體問到，這兩天在台北車站與賣場相繼開設疫苗接種站，但必須準備健保卡與接種小黃卡，是否失聯移工或是護照到期的外籍人士也能前往接種？這些移工擔心逾期居留會被逮捕，指揮中心是否有相關配套？

陳時中表示，逾期居留不會因為接種疫苗而在現場被逮捕，但有其他行為就不敢保證。

莊人祥補充，這些移工若要接種，只要攜帶過期居留證與護照，也就是能出示身份的證件就可以。