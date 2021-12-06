電子紙廠E Ink元太(8069)今(6)日於新竹市科學園區舉行新建廠辦大樓暨立體停車場之動土典禮；新建廠辦大樓預計投資19.12億元，未來將聚焦於電子紙薄膜、彩色電子紙等技術研發與生產製造，預計2023年落成。

E Ink元太科技於2016年轉型至專注電子紙研發與製造公司，隨著電子紙市場不斷成長，元太不僅宣布於電子紙製造產能擴增，員工人數亦持續增加，並規畫擴大新竹總部營運規模；今(6)日於新竹市科學園區舉行新建廠辦大樓暨立體停車場之動土典禮，新建廠辦大樓以綠色永續理念，打造電子紙研發製造中心，未來將聚焦於電子紙薄膜、彩色電子紙等技術研發與生產製造。

元太科技表示，新建廠辦大樓暨立體停車場共投資新台幣19.12億元，總面積為1萬6千坪，兩棟建築規畫分別為廠辦大樓為一棟地下兩層與地上十層之建築，立體停車場則為地下一層及地上八層的建築，連結省電與節能的電子紙技術，元太科技新廠辦大樓以綠建築(EEWH)九大評估指標系統進行規畫，以生態、節能、減廢、健康等面向結合綠色設計構思，使用回收再生建材，從基礎設施、營運、產品製造、乃至核心產品實踐ESG之環境永續願景，預計2023年落成。

元太科技前3季稅後盈餘為37.84億元，年增46.25%，累計前10月合併營收為150.89億元，年增18.8%。