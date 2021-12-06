新變種病毒Omicron已在至少38個國家現蹤，全球新增病例11月以來持續上升，使市場對新一波疫情憂慮上揚。新興亞股指數上周因此下跌0.5％，但外資整體仍加碼2.2億美元，其中以台股及韓股最獲青睞，周線漲幅及外資加碼幅度均最高。

除了疫情憂慮外，美國上周公布非農就業數據遜於預期，但失業率已幾乎回到疫情前水準，可能加速聯準會加速縮減購債，加上美國證交會宣布對上市外國公司審計與訊息揭露的新規定，以及中國大陸最大叫車平台滴滴打車退市，均影響市場情緒。

上周新興亞股以台灣、南韓及印度表現最強勢，周線分別上揚1.9％、1.1％、1％，其他東協主要經濟體則下跌0.4～3.3％，韓股及台股獲外資加碼最多、分達19.5億及6億美元。其中，韓股連5周獲外資加碼、為11月吸金王，印度則連2周遭贖回、11月遭減碼最多。

中信關鍵半導體(00891)ETF經理人張圭慧表示，台股上周在聯準會鷹派發言及Omicron夾擊下仍微幅上漲，尤以運輸類股及半導體族群表現突出，市場對Omicron利空反應已漸鈍化。

展望明年，雖然資金環境緊縮，但台股資金面仍相對寬鬆，加上投信、集團作帳等題材支撐，張圭慧短線對台股表現仍相對樂觀。其中，在數據中心、邊緣運算、化合物半導體利多帶動下，半導體未來數年展望仍相當明朗。

張圭慧以數據中心為例，指出至2050年全球資料產生量預估將達2018年的100倍，且數據中心傳輸速度要求每2～3年即倍增，數據中心的蓬勃發展將刺激高效能運算、物聯網等半導體需求揚升，相關企業未來營收仍具成長潛力。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋則表示，全球出現Omicron變種病毒後，多數國際股市於11月下旬面臨高檔修正，越股反逆勢走揚創高。因此，上周傳出變種病毒蔓延至東南亞消息，獲利回吐壓力相對較大，引發越股上周回檔達3.3％。

雖然疫情不確定存在，但張晨瑋認為，美國與越南的合作關係愈加緊密，越南今年已成為美國第10大貿易夥伴，今年美越雙邊貿易額有望突破1000億美元，美越貿易持續成長有助支撐越南經濟中長期成長力道。