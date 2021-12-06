桃園雲豹職業籃球隊今年8月正式加入台灣運彩xT1聯盟，除總教練王志群執掌兵符，首席助教韓逸平、助教林裕書及球探顧問劉嘉發、朱國龍加入團隊制服組，為讓球員們在球場上無後顧之憂，球團也與聯新國際醫院合作，並邀請先前服務於達欣工程籃球隊的蘇柏文擔任球隊醫療顧問，搭配防護員周岳璋，同心協力幫助球員們運動防護及康復訓練。

來自高雄師範大學的鋒線劉宏柏，在大學畢業投身4年的志願役後，選擇桃園雲豹籃球隊，無奈在與球團簽約前夕在訓練時，右腳阿基里斯腱斷裂，經醫師評估後，至少需花上1年的恢復期。

劉宏柏表示：「剛開始心情還蠻低落的，原本想說有個舞台能發揮，又要再延1年，但我還是選擇不放棄、樂觀面對，球團醫療團隊的積極協助及鼓勵下，將低潮的心情轉化為未來前進的動力。」目前劉宏柏每天規律地跟著醫療顧問蘇柏文進行復健外，也會利用每天早上的空檔時間投籃維持手感，展現強烈想重返球場的決心。

為讓球員們能在場上發揮得宜，在場下也能安心復健訓練，桃園雲豹實際提供優質、完善的醫護協助。在運動醫療領域待超過20年資歷的蘇柏文，擁有相當豐富的球隊醫護經驗，曾是北京世大運中華隊、杜哈亞運運動醫療組的運動傷害防護員，現於文化大學技擊運動暨國術學系擔任教師。

蘇柏文談及，目前給予劉宏柏規劃了一套復健流程，除了每天協助他進行重量訓練與復健，也有效利用身邊資源，表示：「這次特別從國外引進PTS血液阻斷系統，使用此機器進行復健，能避免宏柏的肌肉萎縮，也能加速他的恢復。」蘇柏文也說平時若有球員有傷勢問題，會先由聯新國際醫院進行詳細診斷，再由醫療團隊接手討論及復健。團隊給予球員們第一線的醫療支援，成為球員們最堅強的後盾。