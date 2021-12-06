民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，扯出網軍案外案，最讓外界關注的是林秉樞的政治網絡，諸多疑點都有待釐清。入口網站《Yahoo》今(6日)以「你認為台灣「網軍帶風向」的問題是否嚴重？」進行網路民調，截至15時止，有75.6%網友表示非常嚴重、10%有點嚴重、1.6%不太嚴重、6.4%完全不嚴重，另有6.4%為不知道/沒意見。

《Yahoo》今發起的民調，投票時間至10日止，截至今15時止，有1.2萬人參加，其中一題詢問網友「你覺得身邊親友會相信網路風向？」有18%網友表達非常相信、39.8%還算相信、22.5%不太相信、6.4%完全不信，另有13.3%為不知道/沒意見。

針對網軍問題，台北市長柯文哲上周六在臉書發起「一人一信寄到行政院，要求院長蘇貞昌、NCC嚴查到底」，除質疑林秉樞是網軍，又跟民進黨關係特別好外，也說高嘉瑜需要一個公道。蘇貞昌今對此未有太多回應，僅說會嚴加查辦。

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