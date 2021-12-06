水泥預拌車疑因煞車失靈衝撞民宅，所幸駕駛僅輕傷。(翻攝畫面)

屏東警方6日上午10時28分接獲民眾報案指出，一輛混凝土預拌車行經新埤鄉新中路時，疑因煞車失靈衝撞民宅，所幸並無人員傷亡，駕駛42歲古姓男子送醫後也無大礙，經酒測並無酒精反應，有關肇事原因仍待相關單位釐清。

經目擊民眾表示，古男駕駛預拌混凝土車，沿台一線北往南外側車道行駛，車行至肇事地點時，自撞電線桿及民宅，新埤消防分隊救護車獲報到場前，男子已自行脫困，副駕駛無受傷，古男則是右小腿腫脹疼痛，背部及左手擦傷，意識清楚，經消防隊員給予清洗傷口、止血包紮及固定後，送往潮州安泰醫院進行後續治療。