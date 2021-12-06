魅力仙草、盡在關西！關西仙草節農產業推廣活動11、12日連續兩天，在關西鎮農會仙草加工廠登場。縣長楊文科、鎮長劉德樑等人6日在縣府大廳共同拉開仙草茶彩帶為活動揭幕，邀各地民眾參加好康、好吃又好玩的仙草節，更歡迎使用五倍券喔！

楊文科說，關西鎮有優質水源及氣候，適合各種作物栽培，每年12月陸續進入番茄、草莓、柑橘等作物採收期，優質農特產還有柿餅、茶、段木香菇、愛玉，種植面積有55公頃的仙草，年產量320噸，產值3.5億，更是高經濟作物的「黑金」。

此外，關西鎮的地景、人文及產業資源也相當豐富，如關西分駐所暨所長宿舍日式建築群、東安古橋及太和宮，都是具文化歷史的古蹟，參加仙草節活動除可採買在地優質農產，更可體驗關西的人文魅力。

關西鎮長劉德樑指出，2天的活動有知名藝人「康康」、新竹在地網紅「丫綾綾」、抖音女神「廢力西亞」、勵志傑出青年「虎克船長」等到場為關西優質農產品宣傳推廣，現場打卡送100元農產折價券（限2000名），另外還可免費品嚐麻糬、自帶容器10元買仙草茶活動。

舞台區有一連串的精彩演出，包含超強特技秀、魔幻魔術秀、哇哈哈劇團及傳統陀螺特技秀等，還邀請客家金曲歌手曾仲瑋現場演唱。

現場還有免費的愛玉、鈴鼓DIY小教室、闖關遊戲及精彩表演活動，去年頗受好評的輕旅行將再次舉辦，讓參加的遊客暢遊關西，感受關西小鎮魅力。