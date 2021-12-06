新北市板橋農會理事長郭進源2010年曾介紹黃姓建設公司負責人與建商合作，簽訂合作興建房屋契約書，再由人頭持土地向農會貸款2.8億元，但黃男事後土地盡失，指控板橋農會詐貸，他曾在2014年曾在土城豎立大型看板，指控郭進源等人「運用農會資金詐騙土地」，而黃男還遭郭進源等人提告加重誹謗等罪嫌，但新北地院審理後判處黃男無罪；針對板橋農會涉嫌詐貸一事，檢警證實，有接獲相關告發，目前正在著手偵辦。

板橋農會是全台最有錢農會，資產接近600億元，其理事長郭進源2010年時曾被土城「楹峰公司」黃姓負責人指控詐貸，黃男稱，他2010年曾透過郭介紹，與建設公司簽立合建契約書，將他土城區1139坪、當時市價約7億元的土地，向板橋農會辦理抵押貸款。

未料，黃男土地遭過戶，合建契約又因違約中止，黃男不滿在土城中華路豎立大型看板，寫到郭進源等人「為富不仁，涉嫌以非法手段，運用農會資金，詐騙楹峰公司土地」，但遭郭進源等人提告加重誹謗、公然侮辱、偽造文書、妨害名譽、妨害信用等罪。

不過，一審合議庭認為，雙方間合建契約民事糾紛而起，但黃于耿以文字指謫「涉嫌以非法手段，運用農會資金，詐騙楹峰公司土地」，為涉及國家刑罰之犯罪，並非與公共利益無關，主觀上無誹謗故意。

另外，本建案相較於一般合建契約，該合建契約顯不利於黃男，有違公平，且建商、郭進源等人將土地85％大部持分另移轉登記給他人，增加所有權持分繁複，如有糾紛索討不利，也不利於黃男，而黃男在發現土地大部分持分移轉登記給多數人後，有函請回復登記，但建商、郭進源等人置若罔聞，僅催促限期黃男與其公司交出土地，因此有理由確信其所述為真，因此2016年間判決無罪。

雖然此案已歷時已久，但板橋農會涉嫌詐貸一事又遭媒體重新翻出，新北地檢署證實，近期有接獲相關告發，目前正著手偵辦中。