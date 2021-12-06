台灣之星繼上月推出「2021電信雙11」經典資費最終回，短短五天完售8萬門限量門號，創下官網流量、直播觀看數及互動留言新高後，今（6）日宣布推出12月當月限定的年末最大檔活動—「激省雙12」，自2021／12／1起至12／31止，凡申辦門號搭5G旗艦機、購物金／禮券、3C家電商品，不限申辦資格、人人都可享全年最低價，搭配指定資費，最新5G旗艦機下殺$0、最高直接現省$30888。

台灣之星截至今年10月底， 5G用戶數已突破40萬、滲透率達18％，更在去年底達成5G高密集人口涵蓋80％目標。年末聖誕與跨年即將到來，全台歡慶氣氛逐漸高漲，因此，看好12月大量送禮和一年一度犒賞自己等多元需求，一直以來提供消費者真正用得到、可無負擔入手的『全民5G』資費設計理念，特別推出只有這個月限定、全年折扣最高的『激省雙12』優惠活動，讓消費者在這個歲末年終之際，可以輕鬆入手所需商品，晉升5G行列。

針對有家用光纖寬頻、單辦門號或是單購商品需求的消費者，台灣之星也提供各式優惠方案供消費者選擇：(1)行動上網＋光纖寬頻，最高月省$599、再送家樂福禮券$2000，一人申辦、全家共享；(2)單辦門號推出新朋友限定的月租$299享4G不限速上網吃到飽、再送5G上網流量；選用5G飆網只要月租$149起；(3)只想單購商品可到台灣之星「買東西商城」，眾多人氣主打機款、熱銷3C／家電配件商品，通通限時下殺最低99元起。

因應年末到來，台灣之星推出「激省雙12」限定優惠方案，即日起至12／31至台灣之星全台實體門市及網路門市即可申辦。

(1)門號搭手機、購物金／禮券、3C家電：新申裝／攜碼申辦搭配5G月租$399或$599資費方案，可享5G上網服務及網內互打免費優惠，選搭vivo Y21 5G、台灣之星「買東西商城」購物金$12500或家樂福禮券$12000等，禮券更比平常多拿$5000(最高)，雙12專案價均只要$0；搭配5G月租$799或$999資費方案，除享4G終身不限速吃到飽，還享用到5G才付錢、每月最高加$200優惠，包含：小米11T 5G、OPPO Reno6 Z 5G、vivo Y72 5G、Nintendo Switch遊戲組等，人氣指定5G手機和3C家電通通$0入手；搭配5G月租$1199資費方案，同享4G終身不限速吃到飽，用到5G才付錢、每月最高加$200優惠，精選多款最新5G旗艦機款如：APPLE iPhone 13 256GB，搭配指定資費，雙12專案價只要$4990；三星熱門摺疊機款Galaxy Z Flip3 5G 128GB雙12專案價直接下殺到$0(市價$30888)，等於直接現折$30888，相當於現省22個月的5G上網吃到飽月租費用＊，輕鬆升級5G行列。

(2)單辦門號4G吃到飽月租$299／5G飆網月租$149起：針對有單辦門號需求的消費者，推出新朋友限定優惠，只要超低月租$299就可享4G不限速上網吃到飽，還加送5G上網流量；不是新朋友但想單辦門號者，可選擇網路門市限定的自由配方案，不論是4G／5G、上網流量、語音分鐘數通通都可以依照實際使用需求自己搭配、且月月可更換，月租最低只要$149起就可享5G飆網體驗。

(3)行動上網＋光纖寬頻，一人申辦、全家共享：提供月租$599及$799兩種方案選擇，即享行動4G不限速上網吃到飽，再加送5G上網流量，並享最高120Mbps光纖上網服務，雙12限定加碼送家樂福禮券$2000(最高)，高網速低延遲，同時線上學習、追劇、視訊都穩定，一次滿足全家上網需求。

(4)「買東西商城」熱銷單購商品，限時下殺99元起：台灣之星「買東西商城」精選多款主打機款、人氣3C商品，最低下殺99元起，包含Samsung Galaxy Buds2特價$2990、vivo Y52 5G特價$5800…等。現在快到台灣之星選購最划算！