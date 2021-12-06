遠東集團在大陸遭罰後，在大陸的台商權益受關注。副總統賴清德5日在金門遇到一位王姓台商陳情，稱其在新疆的廠房遭無預警拆除。陸委會副主委邱垂正今表示，對於大陸台商投資權益保障，可向陸委會和海基會反應，盡最大努力協助台商，並稱，目前沒收到王姓台商反應，收到後會盡快處理。

邱垂正今出席立法院第10屆第4會期內政委員會第20次全體委員會議審查「香港澳門關係條例第二十三條、第十三條條文修正草案」並備質詢。

對於日前賴清德5日在金門遇到一名王姓台商陳情，稱其在新疆的廠房遭無預警拆除一事，邱垂正備詢前受訪表示，這部分可向陸委會和海基會反映，並將視個案內容，有無涉及到兩岸條例跟兩岸簽署相關協議部分，就會透過協議窗口，也會請海基會盡最大努力協助台商。目前還沒有收到該個案反映，收到後會盡快處理。

對於王姓台商稱，因小三通暫停而沒有回新疆，若循大三通途徑搭機到大陸，將面臨被隔離檢疫的問題，一時求助無門，只能請政府出面幫忙解決。邱垂正回應，兩岸雙方都有防疫規定，陸委會知道台商的辛苦，也有把需求反映給疫情指揮中心，但目前仍以防疫為優先。