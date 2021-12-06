高齡化社會衍生的問題愈來愈多，「信託」因具有財產管理、運用與保全功能，已越來越受到國人重視。信託公會理事長雷仲達表示，現行各校院所就信託相關專業課程之開辦尚未普及，並多集中於法學相關領域，但信託之實務應用範圍及人才需求涵蓋範圍廣，公會力推產學合作，截至2021年第3季已有13家銀行分別與10所校院展開信託專業的培育合作。

雷仲達表示，信託業務要能開展，「人才」是關鍵，信託面向相當廣，包括：法律、不動產、建築、城鄉、地政、公共行政、社福、照護、金融、保險、財稅、商學等領域，而大專校院為產業人才培育的搖籃，若能藉由學校通識教育廣泛建構學生信託觀念，並透過相關科系所開辦符合各專業領域的信託應用課程，或與信託業者辦理產學合作，將有利於學校教育連接社會需求，提升學生就業能力及社會貢獻。

信託公會秘書長呂蕙容表示，目前已有13家銀行分別與10所校院展開信託專業的培育合作，其中，合庫銀行分別與台灣大學社會工作學系及台北商業大學合作辦理財產信託等實務講座，宣導信託觀念；兆豐銀行與台北大學不動產與城鄉環境學系簽訂合作備忘錄，除增設信託相關課程，並提供獎學金舉辦信託相關議題之學術論文徵稿競賽，以增進理論與實務的交流機會。

國泰世華銀行辦理的「信託規劃專家實習生計畫」，由信託部資深行員帶領政治大學法律系實習生參與信託實務並進行個案演練，內容涵括信託契約擬定、國內外信託相關法規學習及實際案例分析；中國信託銀行與政治大學及中華民國退休基金協會合作建立首張退休理財規劃顧問（RFA）認證及課程計劃，讓學生透過培訓瞭解退休理財商品，扎根老年金融服務。

呂蕙容指出，為瞄準網路原生「i世代」，公會本身也與銘傳大學簽訂信託產學合作備忘錄，透過信託扎根教育(協助信託教育嵌入高中教育課綱)、開設信託相關課程、合作辦理研討會、論壇與講座、安排學生參訪，以及信託相關專案委託等合作計畫，讓青年學子提早認識金融脈絡，建立正確的觀念與行為，將財經素養向下扎穩根基，從年輕世代深耕信託觀念；也期望透過各領域專業與信託的整合學習，培育出多元的信託跨域人才，為信託業注入更多的創新動能。