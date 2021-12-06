公視時代劇《茶金》本周即將進入新高潮，在劇中飾演50年代知識份子的溫昇豪，裝扮文人書生的斯文帥氣；而私底下的他也是時尚達人，穿衣品味一流，近日他受邀進棚拍攝本報的時尚專題，穿上要價破百萬的義大利精品Stefano Ricci男裝，猶如「溫總裁」上身，流露上流社會名流紳士的奢華品味。

溫昇豪身穿義大利精品Stefano Ricci合身西裝，手拎鱷魚皮公事包，完美詮釋《茶金》名流仕紳形象。（JOJ PHOTO攝）

溫昇豪近兩年來好戲不斷，2019年的社會寫實劇《我們與惡的距離》，從人性角度探討廢死議題；今年五月的《火神的眼淚》播映後，讓延宕二十幾年的「消防設備人員法草案」重見曙光；而新近上映的公視時代劇《茶金》，透過新竹北埔製茶家族的興衰沉浮，一窺50年代台灣風雨飄搖之際的大時代故事，同樣也是佳評如潮。

溫昇豪身穿義大利精品Stefano Ricci合身西裝，手拎鱷魚皮公事包，完美詮釋《茶金》名流仕紳形象。（JOJ PHOTO攝）

溫昇豪透露為了參與演出《茶金》，甚至不惜推拒來自新加坡高片酬的新劇邀約，「雖不敢說台灣戲劇終於可以和韓劇一較高下，但很開心這些好戲帶給社會正面反思的力量，將台灣戲劇提升到另一個最高的層次。」

溫昇豪交友廣闊，拍《茶金》期間地方好友為他加油打氣，吃遍地方美食，增胖3公斤。穿Stefano Ricci休閒裝，流露上流社會的奢華休閒品味。（JOJ PHOTO攝）

《茶金》拍攝時間長達4個月，故事地點雖發生在新竹北埔，但為了尋找合適的場景，劇組跑遍台北大稻埕、溫州街殷海光故居、大溪老茶廠、日月潭日月茶廠、花蓮文創園區，花蓮瑞舞丹大戲院等，幾乎繞了台灣兩圈半，箇中辛苦自然不在話下，不過溫昇豪說，他非但沒瘦，還胖了3公斤。

「因為，台灣到處是美食啊！」溫昇豪笑說，他的朋友得知《茶金》是齣好戲後，為了表達支持，每到一個地方拍戲，當地的好友就會來探班，搶著招待他吃當地美食，加上他和郭子乾都愛吃，兩人會輪流買零食飲料請劇組打牙祭，一整天吃喝下來，不胖才怪。

擔心體重過胖會連不了戲，溫昇豪利用時間運動，一下戲就做引體向上、伏地挺身，郭子乾則是跑步，就算下雨也堅持出門跑個幾圈，為了享受台灣各地的美食，兩人都付出了代價。

溫昇豪身穿兩套義大利精品Stefano Ricci男裝，一套是灰色正裝，一套是休閒裝，風格低調奢華，以用料奢華、講究細節，服裝選用頂級絲綢、Cashmere、織錦等，皮件則採用最頂級的鱷魚皮革，難怪有「男裝界勞斯萊斯」的美譽。

義大利精品Stefano Ricci鱷魚皮後背包，111萬5000元。（Stefano Ricci提供）

義大利精品Stefano Ricci鷹頭LOGO鱷魚皮腰帶，9萬元。（Stefano Ricci提供）

Stefano Ricci男裝深受全球皇室貴族、政界精英和企業家喜愛的喜愛，包括阿聯酋杜拜皇室、汶萊王室、俄羅斯總統普丁、法國總統馬克宏、知名男高音安德列波伽利（Andrea Bocelli）、歌手艾爾頓強、湯姆克魯斯等都是品牌的粉絲。最近周杰倫前往巴黎聖日耳曼主場看球，也佩戴一條Stefano Ricci皮帶出席球賽，可見Stefano Ricci在全球上流社會受歡迎的程度。

義大利精品Stefano Ricci鱷魚皮公事包，80萬6000元。（Stefano Ricci提供）