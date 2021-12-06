近期日韓關係不佳，又因韓國警方日前登上有主權爭議的竹島更加惡化，日本外務大臣林芳正上任將近1個月，接連與各國外長進行電話會談，唯獨未規劃與韓國外交部長鄭義溶通話。

日本時事通信社報導，林芳正11月10日上任外務大臣，11月13日起陸續與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等各國外長進行電話或視訊會談，至今已和約15國外長談話，日前也和訪日的巴拉圭外長見面。

不過林芳正上任近1個月來，唯獨未與鄭義溶連繫，外務省幹部直言，暫時不會和韓國交流；這與日本首相岸田文雄10月4日上任後約10天即和韓國總統文在寅通話相較，日韓外長互動明顯較慢。

報導指出，這是因為日韓間對於竹島（韓國稱獨島）主權爭議多年，但韓國警察廳長金昌龍在11月16日時隔12年登上竹島所致。

在此事件之後，美國、日本、韓國外交次長11月17日召開3方會議，也受此影響取消會後聯合記者會。日本外務省內部相當不滿，認為韓方登陸竹島時機非常不好。

報導說，林芳正原本也規畫將與鄭義溶會談，但因韓國警方登陸竹島一事影響，連安排會談都沒有進行。