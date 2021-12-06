外傳施暴民進黨立委高嘉瑜的林秉樞是國安局外圍人員，國安局副局長陳進廣今天重申，相關評論毫無根據且純屬臆測，都不是事實。至於非法冒用國安局名義部分，有關個案，國安局已送請檢調機關進行偵辦。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、僑委會、國安局、考試院、銓敘部等單位報告「行政機關於1218公投選舉期間遵守行政中立之作為及檢討」。

由於林秉樞與綠營交情深厚，國民黨立委溫玉霞質詢問陳進廣，林秉樞自稱是國安高層到處招搖撞騙，究竟林秉樞是不是你們的國安高層或是外面傳說的外圍人員？

陳進廣表示，針對有部分人士在媒體跟政論節目上表示，林秉樞是國安局外圍人員，而且國安局有介入司法調查，國安局特別澄清，這些毫無根據且純屬臆測的相關言論，都不是事實，也請各界不要再以訛傳訛。

溫玉霞追問，林秉樞沒有什麼正當的職業，存款還有這麼多，所以外界才會質疑他是國安局外圍人員，陳廣進對此也強調，國安局各項工作的執行都是秉持「依法行政」的原則，不會有這樣的情況。

國民黨立委馬文君也秀出林秉樞的照片，詢問目前網軍治國是否相當嚴重，嚴重到連蔡英文總統、賴清德副總統和民進黨立委高嘉瑜等位高權重的人都還會恐懼害怕？

陳進廣回應，國安局一向秉持依法行政立場，目前網路情蒐的重點在於反制中共認知作戰，國安局會積極蒐集境外敵對勢力對我們的爭議訊息。

馬文君進一步追問，林秉樞以國安相關人員身份在外招搖撞騙，讓政治人物和企業界人士很看重他，為何國安局無法掌握？

對此，陳進廣說，國安局不會對任何政黨和個人的人際關係去做政治偵防工作，但任何從事非法冒用國安局名義者，國安局都會請相關司法機關進行偵查，「有關個案已送請檢調機關進行偵辦」。